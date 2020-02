Surendra Borad Patawari mit IERC Honorary Award ausgezeichnet

Der Preis wird jährlich an Personen vergeben, die sich in besonderem Maße um die Recyclingindustrie und den Umweltschutz verdient gemacht haben.

In diesem Jahr ging der Preis an Surendra Borad Patawari, den Gründer und Geschäftsführer der Gemini Corporation in Belgium.

“Surendra Borad Patawari erhält diese Auszeichnung in Anerkennung seines Lebenswerkes in der Beschaffung, Behandlung und Wiederverwendung von Sekundärrohstoffen mit dem Ziel einer Kreislaufwirtschaft“, erklärte die Vorsitzende des Lenkungsausschusses des IERC, Jean Cox-Kearns, im Rahmen der Preisverleihung. Diese fand am 22. Januar in Salzburg im Rahmen des diesjährigen IERC statt.

„Wir ehren Herrn Parawari außerdem für sein soziales Engagement in verschiedenen Langzeit-Initiativen in Indien“, so Cox-Kearns in ihrer Laudatio. „Er stellt die medizinische Versorgung von 11 indischen Dörfern sicher, betreibt zwei Schulen für insgesamt 400 Schüler und unterstützt die Plfanzung und Pflege von mehr als 100.000 Bäumen.“

Patawari hat Gemini 1989 gegründet. Seitdem ist das Unternehmen zu einer internationalen Handelsorganisation mit mehr als 200 Mitarbeiter gewachsen, die in mehr als 40 Ländenr aktiv ist. „Ich war in den letzten 30 Jahren in der Reyclingindustrie tätig“, erklärte Patawari. „Recycling is meine Leidenschaft. Recycling ist mein Leben. Diese Auszeichnung wird meine Leidenschaft weiter stärken und mich daran erinnern, hart zu arbeiten, um mich dieser Auszeichnung würdig zu erweisen.“