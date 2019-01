Batterien: Niedrige Quoten führen zu Rohstoffverlusten

„Mehr als die Hälfte der in der EU in Verkehr gebrachten Gerätebatterien verschwinden und werden weder eingesammelt noch verwertet,“ sagte Dr. Reiner Weyhe, Geschäftsführender Gesellschafter der Accurec Recycling GmbH.

„Eine von Trinomics Ende 2018 veröffentlichte Studie sollte eigentlich bei den Wirtschaftsbeteiligten und insbesondere den politisch Verantwortlichen die Alarmglocken klingeln lassen. Nur die Hälfte der Mitgliedstaaten erreicht die festgelegt 45%ige Sammelquote.“ Aus Sicht von Accurec sei die schlechte Umsetzung der Batterierichtlinie mehr als besorgniserregend, schließlich bestehen Batterien aus wertvollen Rohstoffen und zahlreichen Schadstoffen. Die Rücklaufquote für moderne Haushaltsakkumulatoren in Deutschland ist nach Aussage von Dr. Weyhe sogar deutlich geringer als 40 Prozent. Unternehmen wie Accurec, die zweistellige Millionenbeträge in moderne Recyclingverfahren für NiCd- und Li-Ionen-Zellen investiert haben, sind angewiesen auf eine hohe Auslastung ihrer Anlagen. Deshalb wird dringend dafür plädiert, das aktuelle Recht, die Einhaltung der Quoten als auch den Vollzug dringend auf den Prüfstand zu stellen.

Die Gutachter von Trinomics berichten zudem, dass in der EU etwa 16 % und damit etwa 35.000 t der in 2015 Verkehr gebrachten Gerätebatterien im Haushaltsabfall gelandet sind. Diese stellen ein immer höheres Sicherheitsrisiko dar, weil sie mehr und mehr aus Lithium Batterien bestehen, die ein hohes Brandpotenzial mit sich bringen. Gerade für Li-Zellen ist ein enormes Wachstum vorher gesagt, zahlreiche neue Anwendungen sind getrieben beispielsweise durch Digitalisierung. Diese Batteriezellen sind fast immer Li-Ionen-Zellen. Umso wichtiger erscheint es, dass wesentlich mehr in Informationskampagnen in Richtung Getrennthaltung investiert wird. Studien aus Österreich belegten, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Zunahme der über den Haushaltsabfall falsch entsorgten Li-Zellen und den Bränden auf Recyclinghöfen. Es wurde ermittelt, dass etwa 20 Li-Zellen pro Tonne nachzuweisen sind. Bezogen auf die österreichische Restabfallmenge von etwas mehr als 1,2 Mio. Tonnen sind dies immerhin 24 Mio. Stück falsch entsorgter Li-Zellen pro Jahr.

„Derartige Untersuchungen sind auch in Deutschland mehr als notwendig“, sagte Weyhe, bisher haben wir in Deutschland keinen Überblick, welche Mengen im Haushaltsabfall sind und wie stark das Brandrisiko ansteigt durch eine weitere Zunahme der Li-Zellen am Markt. Der österreichische Experte Prof. Pomberger von der Technischen Universität Leoben rechnet mit einer enormen Zunahme der Brandrisiken. Auffällig seien jedenfalls auch in Deutschland die steigende Zahl an Brandfällen in Recyclingunternehmen und Wertstoffhöfen. Neben den massiv zunehmenden Brandrisiken sind die Verluste wertvoller Rohstoffe wie Lithium und Kobalt nicht zu vergessen. “Die EU kann es sich nicht leisten, diese Rohstoffe aus Batterien zu verschwenden, schließlich ist die EU zu 100% abhängig vom Import“, sagte Weyhe.

Hohe Rohstoffverluste entstehen zudem, wenn ausgediente Elektroaltgeräte und darin enthaltene Akkus in hohem Umfang vom europäischen Markt exportiert werden und damit für die europäische Industrie verschwinden. Die Batterierichtlinie enthält derzeit keine Anforderungen bzgl. Sammelquoten dieser Auto- und Industriebatterien. Deshalb existierenauch keine Berichtspflichten, was eine Schwachstelle der Richtlinie darstellt. Eine Chance wäre, diese mit der anstehenden Revision der EU Richtlinie zu ändern. Durch den Anstieg der Elektromobilität ist deshalb zukünftig von noch größerer Bedeutung, dass auch gerade die Li- Ionen-Zellen dem Regelungsregime bzgl. Rücknahmequoten unterzogen werden, ein weiterer Abfluss wertvoller Rohstoffe lässt sich aus ressourcenpolitischen und wirtschaftlichen Gründen nicht rechtfertigen.