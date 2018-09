Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich

Die Sanierung der Wiener Neustädter Altlast N6 Aluminiumschlackendeponie ist in den europäischen Fokus gerückt.

Die Republik Österreich hat wegen regelwidriger Vergabe ein Mahnschreiben der EU-Kommission erhalten. Die EU-Kommission ist der Ansicht, dass der öffentliche Auftraggeber BALSA (Bundesaltlastensanierungsgesellschaft m.b.H.) die Vergaberichtlinien bei der Ausschreibung der Sanierung der Aluminiumschlackendeponie nicht eingehalten habe.

Zur ersten Stufe des Vertragsverletzungsverfahren äußerte sich Manfred Födinger, Geschäftsführer Scholz Rohstoffhandel und Mitglied des unterlegenen Bieterkonsortiums: „Die EU-Kommission hat erkannt, dass die Vergabe nicht den vergaberechtlichen Vorgaben entsprach. Unser Angebot im Verfahren wurde diskriminiert. Wir hoffen darauf, dass nun in einem offenen und transparenten Verfahren die Ausschreibung neu aufgerollt wird.“

Die Scholz Rohstoffhandel ist seit 2016 damit befasst, gegen die Vergabe rechtlich vorzugehen, weil eine ganze Reihe von Unstimmigkeiten im Verfahren aufgetreten sind. „Wir können weder die Art der Vergabe noch die anscheinend geplante minderwertige Entsorgung akzeptieren,“ sagte Födinger.

Die Ausschreibung aus 2013 hatte das Ziel, die etwa 632.000 Tonnen gefährlicher Abfälle mit einem hohen Anteil an Aluminiumkrätze zunächst aufzuschließen und sie dann einem hydrometallurgischen Verfahren zu unterziehen. Die unterlegene Bietergemeinschaft (Porr, Scholz Rohstoffhandel, Bernegger und Strabag) offerierte im Vergabeverfahren diese hochwertige Verwertungslösung. Die Bietergemeinschaft unterlag letztendlich wegen geringfügig höherer Kosten im Vergleich zum Angebot der deutschen Geigergruppe, die eine minderwertigere Lösung offerierte.

Födinger interpretiert das Mahnschreiben der europäischen Kommission so, dass die im Vergabeverfahren erfolgten Änderungen offensichtlich auch von der Kommission als rechtswidrig beurteilt wurden. Das hat wesentlich zu einem minderwertigeren Verwertungsverfahren geführt.

Zeitgleich zum Ausschreibungsverfahren hatte die Geiger Gruppe in 2015 die Mehrheitsanteile der Deponie Steinthal erworben, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Altlast ist. Ab diesem Zeitpunkt konnte man davon ausgehen, dass die Deponie im Rahmen der Sanierung vielleicht auch eine wesentliche Rolle spielen wird. Mit diesem angebotenen „vereinfachten Entsorgungskonzept“ erhielt die Geiger Gruppe den Zuschlag im Vergabeverfahren. Hätte der Auftraggeber diese vereinfachten Anforderungen schon zu Beginn des Vergabefahrens gefordert, wäre wohl ein wesentlich größerer Bieterkreis angesprochen gewesen. Damit wäre die Sanierung für den österreichischen Staat wohl um einiges billiger gewesen.

Im Vergabeverfahren war anfänglich definitiv ausgeschlossen, die gefährlichen Atlastenabfälle zur Verfüllung oder zum Einbau in Trenndämmen zu verbringen. Eine reine Umlagerung auf andere Deponien lässt das österreichische Abfallrecht gem. Bundesabfallwirtschaftsplan 2017 nicht zu (s. hierzu EU-GH-Urteil1). Der ursprüngliche Ausschreibungstext wurde jedoch im Laufe des Verfahrens mehrfach geändert und zwar im Sinne der obsiegenden Bietergemeinschaft und stellt aus Sicht der europäischen Kommission auch einen klaren wettbewerbsrechtlichen Verstoß dar. Das letzte Angebot der deutschen Bietergemeinschaft (Geiger/Huber/Umweltschutz Ost) sah vor, dass die Abfälle trockenmechanisch aufbereitet werden und zwar in Anlagen, die bis heute nicht großtechnisch erprobt sind. Ein Teil der Abfälle war zum Einbau in Trenndämmen auf Deponien vorgesehen, hierzu wäre eine Exportgenehmigung nach Deutschland notwendig, weil nur dort die Maßnahme als stoffliche Verwertung eingestuft ist.

Dies zeige die fragwürdige sehr unterschiedliche Anwendung europäischen Rechts. Dass diese Exportgenehmigung vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus erteilt wird, erscheint aufgrund der aktuellen Fassung des Bundesabfallwirtschaftsplanes als sehr unwahrscheinlich. Kurioserweise ist als Zweitinstanz nach dem Ministerium in Österreich das niederösterreichische Landesverwaltungsgericht für die Exportgenehmigung zuständig. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich das LVG nicht an den Bundesabfallwirtschaftsplan hält und den Bescheid des Bundesministeriums aufhebt.