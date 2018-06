Kreislaufführung von Wertstoffen auf dem Vormarsch

Einen ökologischen Nutzen leistet auch das Recycling von Verpackungen. Die 1991 eingeführte Verpackungssammlung an Haushalten ermöglicht eine echte Wiedergewinnung von Wertstoffen aus Verpackungen, so die AGVU. Heute führt die Verwertung aller Verpackungen in Deutschland zu einer Entlastung der Umwelt in Höhe von etwa 8 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalenten pro Jahr. Das entspricht etwa 3,8 Millionen Haushalten, die jährlich mit Strom versorgt werden, also etwa 9 Prozent der deutschen Haushalte.

Zum „Tag der Verpackung“ zeigt die AGVU innovative Verpackungskonzepte etwa für Getränke, Haushaltsreiniger und Farben, die aus Recycling gewonnene Materialien nutzen und so auf Primärrohstoffe immer mehr verzichten können. Die Vielfalt der gezeigten Lösungen wird ergänzt etwa durch Getränkekartons, die mit Papierfasern auf den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen setzen.

Zu besichtigen sind außerdem neuentwickelte Lebensmittelverpackungen, die sich besonders gut recyceln lassen. Sie nutzen beispielweise Monomaterialien, selbstabbaubare Klebstoffe und gut lösliche Farben auf Wasserbasis. Verpackungen aus Glas und Metallen wie Weißblech oder Aluminium zeigen, dass eine nahezu endlose Recyclingfähigkeit möglich ist.

Dass Sortierung und Recycling von Verpackungen mittlerweile „High-Tech“ ist, macht die AGVU mit einer virtuellen Begehung einer Wertstoff-Sortierung sowie einer Aluminiumrecyclinganlage mittels VR-Brille erlebbar. Am Ende und gleichzeitig wieder am Anfang der Wertschöpfung stehen Kunststoffgranulate aus dem Recycling u.a. aus der Gelben-Sack-Sammlung. Dieser Rohstoff liegt den Besuchern am heutigen „Tag der Verpackung“ zum Anfassen bereit.