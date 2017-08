Trommelsieb-Aktion von Komptech

Mit dem Sondermodell Maxx 518 bietet Komptech eine Trommelsiebmaschine zu einem günstigeren Aktionspreis an. Angesprochen sind Betreiber, die für ihre original SM-518-Siebtrommeln eine kostengünstigere und dennoch zuverlässige Trommelsiebmaschine suchen.

Die Maxx 518 ist als Sonderedition genau auf Siebtrommeln des Typs SM 518 aus dem Hause Doppstadt zugeschnitten – auch baugleiche Siebtrommeln lassen sich verwenden, erklärt das Unternehmen seine Werbeaktion „Eine Grüne für Ihre Orangen“.

Den Preis beziffert Komptech mit 119.800 Euro. Bedingt durch den notwendigen Umbau des Trommelantriebs sei die Maxx 518 ausschließlich nur für die original SM 518- oder baugleiche Siebtrommeln geeignet, Trommeln in der Spezialausführung SM 518S passen nicht. Auch soll eine nachträgliche Umrüstung auf die original Komptech-Maxx-Siebtrommel nicht möglich sein.

Die Trommelsiebmaschine verfügt Herstellerangaben zufolge über einen robusten und leistungsstarken Aufbau und sei für mittlere und große Kompostanlagen geeignet. Sie verfügt über ein Antriebsaggregat mit 55 Kilowatt der EU-Abgasstufe 3b/Tier 4i, was laut Koptech für ausreichend Reserven auch bei schwierigen Einsatzbedingungen sorge, der Cleanfix-Lüfter soll auch dann zuverlässig arbeiten, wenn Umgebung oder Siebmaterialien heiß und staubig sind. Die Maschine sei darüber hinaus serienmäßig mit einer Bandverlängerungen für das Überkorn und das Feinkorn ausgestattet sowie mit einem PU-Abstreifer am Feinkornsammelband und einem Abstreifer an der Rundbürste. Weitere Ausstattungsmerkmale sind laut Komptech die Tandemtragräder für höhere Standzeiten, der Aufsteckschuh und der Batterietrennschalter als Sicherheitsfeature.