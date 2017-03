Kiesel Technik-Welt entsteht in Stockstadt

In Stockstadt soll ein Zentrum für Bau- und Umschlagmaschinen entstehen, ein Forum für Technologie, Innovation sowie Aus- und Weiterbildung für die Branche entstehen.

Nichts weniger als der zentrale Treffpunkt der Branche soll in Stockstadt neben dem Logistikzentrum und dem geplanten Auslieferungszentrum der Kiesel GmbH entstehen. Sobald die Hürden im Bauleitplanverfahren genommen sind, fällt in der Nachbarschaft des Kiesel-Logistikzentrums in etwa zwei Monaten der Startschuss für das einzigartige Projekt:

Zentraler Baustein der künftigen Kiesel Technik-Welt ist das Gebäude mit 5.500 überdachten Quadratmetern, das neben der Ausstellungsfläche für Maschinen, Anbaugeräte & Zubehör die technische Dienstleistungszentrale der Kiesel GmbH sowie ein Indoor Test- und Trainingsgelände beinhalten wird. Ebenso werden fünf Schulungsräume sowie drei Werkstattboxen mit Kran für Trainings an Maschinen bis 120 Tonnen entstehen, damit hier praxisnahe Schulungen an aktuellen Modellen stattfinden können. Insgesamt werden sich in dem modernen Gebäude Möglichkeiten für Veranstaltungen bis 500 Personen bieten, die dort geplante Kantine ist auf 100 Personen ausgelegt. Auf rund 35.000 m2 werden im Outdoor-Bereich Musterbaustellen angelegt, ebenso wird dort das Test- und Schulungsgelände weiterhin seinen Platz finden, auf dem heute schon sehr erfolgreich Fahrerschulungen stattfinden, die wirklich die Realbedingungen des Arbeitsalltags bieten.

In der Kiesel Technik-Welt wird es künftig nicht nur ein branchenumfassendes Ausstellungsangebot geben, bei dem Systemlösungen präsentiert werden, sondern auch praxisnahes Werkstatttraining, das besonders gute Dienste bei der Weiterbildung von Fachkräften leisten wird.

Kathrin Kiesel, Leiterin der Kiesel-Akademie und verantwortlich für die Kiesel Technik-Welt am Standort Stockstadt, erklärt die Voraussetzungen für den Erfolg des neuen Branchentreffs: „Es geht um das Zusammenbringen und Schaffen von langfristigen Beziehungen zwischen Kunde, Händler und Hersteller. Sie alle müssen auf die entsprechende Infrastruktur und das umfassende Produkt- und Dienstleistungsportfolio treffen. Weiterhin ist es wichtig, für gut ausgebildetes Personal zu sorgen, das künftig die Kiesel Technik Welt mit Leben füllen wird.“