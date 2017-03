Im Zeichen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung

„Alle betroffenen Kreise – ob Unternehmen, Sachverständige oder auch wir Entsorgergemeinschaften – stehen nicht erst ab dem 1. Juni 2017 vor neuen und oftmals deutlich umfangreicheren Aufgaben“, so Hartmut Schön, Vorsitzender der Europäischen Vereinigung der Gemeinschaften zur Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben (EVGE) in seiner Begrüßungsrede zur turnusmäßigen Arbeitssitzung und Sachverständigenschulung in Eisenach.