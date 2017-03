Eggersmann erweitert Produktportfolio um biologische Trocknungstechnik

Die Eggersmann-Gruppe verfügt über jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der mechanischen und biologischen Abfallbehandlung. Unter den Marken Kompoferm und Bekon hat der Anlagenbauer bereits zahlreiche Trockenfermentationsverfahren für die Abfallbehandlung entwickelt. „Die Bio-Dry-Technologie ermöglicht uns nun den Markteintritt in Länder, in denen eine niedrigere Finanzkraft herrscht, Müllmengen und Energiebedarf jedoch enorm steigen. Hier bietet das Convaero Bio-Dry-System eine optimale Lösung: die biologische Trocknung von Hausmüll zur Herstellung von Ersatzbrennstoff“, erklärt Karlgünter Eggersmann, Geschäftsführer der Eggersmann-Gruppe.

Mit der Übernahme der Bio-Dry- Technologie inklusive aller Marken wechseln auch die Spezialisten des Technik-Teams der Convaero zur Eggersmann-Gruppe. „Die langjährige Erfahrung der neuen Mitarbeiter im Bereich der membran-abgedeckten biologischen Abfallbehandlung ergänzt unsere Kompetenz an dieser Stelle bestmöglich“, betont Eggersmann.

Der Mitgründer und Geschäftsführer der Convaero-Gruppe, Dr. Markus Binding, erklärt: „Was Mitte der 90er Jahre als provokative Innovation in der Kompostierung begann – und inzwischen in mehr als 300 Anlagen weltweit realisiert wurde – wird nun in eine neue Ära überführt: Die kostengünstige Abfallbehandlung unter speziellen Membrantextilien wird durch die Eggersmann-Gruppe in marktfähige mechanisch-biologische Gesamtlösungen integriert. Wir sind überzeugt, dass Convaero Bio-Dry innerhalb dieser Anlagen noch effizienter vermarktet werden kann und freue mich auf die vereinbarte Zusammenarbeit im Vertrieb.“