BDSV: Mengenkriterium für Siedlungsabfälle unverzichtbar

Angesichts der Plenarabstimmung im Europäischen Parlament am 14. März über das Kreislaufwirtschaftspaket hat die BDSV in einem Schreiben an die Mitglieder des Parlaments noch einem eindringlich daran appelliert, das im ursprünglichen Kommissionsvorschlag vorgesehene Mengenkriterium beizubehalten.