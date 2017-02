Erdwich bezieht neuen Firmensitz

Der Neubau umfasst eine 3000 m² große Fertigungshalle sowie ein Bürogebäude mit einer Fläche von 750 m2. Der Umzug war notwendig geworden, weil am Standort in Kaufering keine Möglichkeit zur Erweiterung bestand und das Unternehmen, das mittlerweile in 88 Ländern aktiv ist, weiter expandiert. So wurde im Jahr 2016 mit einem Projekt in Hongkong beispielsweise der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte angenommen, der bereits kurz vor der Fertigstellung steht. Am neuen Firmensitz kann Erdwich nun seine Kapazitäten für ein höheres Auftragsvolumen weiter ausbauen und schafft gleichzeitig neue Arbeitsplätze.