Stuttgart setzt auf Erdgasantrieb für Entsorgungsfahrzeuge

Am 23. Februar 2017 erfolgte die offizielle Inbetriebnahme der Fahrzeuge in der AWS-Betriebsstelle Burgholzstraße. Peter Bauer, Leiter des Produktmanagements Econic im Geschäftsbereich Mercedes-Benz Special Trucks, übergab die sieben Econic NGT an Dr. Thomas Heß, Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart, und Dirk Thürnau, Technischer Bürgermeister der Stadt Stuttgart. Die neuen Erdgas­fahrzeuge haben sich bereits in dem seit sechs Wochen laufenden Testbetrieb in Stuttgart bewährt.



„Die Beschaffung der neuesten Generation des Mercedes-Benz Econic NGT hat für Mercedes-Benz Trucks eine ganz besondere Bedeutung. Die regionale Verbundenheit zu Stuttgart spielt dabei ebenso eine Rolle wie die lange und intensive Beziehung des AWS zu Mercedes-Benz Produkten“, so Dr. Ralf Forcher, Leiter Marketing, Sales und Services Mercedes-Benz Special Trucks. Die Landeshauptstadt hat bereits seit der Markteinführung des Econic im Jahr 1998 kontinuierlich Econic Fahrzeuge beschafft und mit ihnen konventionelle Entsorgungsfahrzeuge ersetzt. Jetzt hält erstmals auch der Econic NGT Einzug in den Stuttgarter Entsorgungsfuhrpark des AWS.



Der AWS Stuttgart war von Anfang an als Entwicklungspartner bei Econic und Econic NGT involviert. Der städtische Eigenbetrieb hat Hinweise zu den spezifischen Einsatzanforderungen für das Entsorgungsfahrzeug der Zukunft geliefert. Econic-Produktmanager Bauer bestätigt, dass mit dieser zukunftsorientierten Investition ein wichtiger Beitrag für eine positive Umweltbilanz geleistet werde. Der ausschlaggebende Grund liegt in der Antriebstechnik mit sparsamem Kraftstoffeinsatz in Kombination mit sehr geringen CO2- und Geräuschemissionen.



Die vollluftgefederten Abfallsammelfahrzeuge Econic NGT des AWS Stuttgart sind mit einem Radstand von 3900 mm äußerst wendig. Dies ist ein immens wichtiger Vorteil im dichten Stadtverkehr der Stuttgarter Innenstadt. Sie haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 26 Tonnen das identisch mit der Dieselvariante des Econic ist.



Die Econic-Fahrzeuge mit Erdgasmotor sollen sich durch sehr geringe Stickoxid-, Partikel- und Geräuschemissionen auszeichnen. Die in Stuttgart gemessenen Geräuschemissionen des Econic bei Vorbeifahrt liegen laut Hersteller mit 78 dBA hörbar unter denen eines Euro VI Dieselmotors, bei dem 80 dBA gemessen wurden. Der Tankinhalt beläuft sich auf 600 l Erdgas und ermöglicht hohe Reichweiten im täglichen Abfallsammeleinsatz.



Bei den sieben neuen Econic NGT in Stuttgart kommt erstmals auch der neue Euro-VI-Erdgasmotor M 936 G mit 7,7 l Hubraum und einer Leistung von 222 kW (302 PS) zum Einsatz. Die Konfiguration des kraftstoff­effizienten BlueTec-6-Reihensechszylinders entspricht zwar in vielen Details einem herkömmlichen Dieselmotor; im Erdgasmotor des Econic NGT wird jedoch anstatt eines Diesel-Luft-Gemischs ein aufbereitetes Erdgas-Luft-Gemisch verbrannt.



Da der monovalente, innovative Econic Erdgasmotor den alternativen Kraftstoff Erdgas nahezu partikel- und feinstaubfrei verbrennt, sind weder SCR-Techno­logie mit AdBlue noch Nacheinspritzungsmaßnahmen oder Partikelfilter zur Abgasreinigung erforderlich, um die Euro-VI-Grenzwerte zu erfüllen. Die im Einsatz beim AWS Stuttgart gemessenen CO2-Emissionen liegen sogar um rund 23 Prozent unter denen eines Euro-VI-Dieselmotors, und im Betrieb mit Biogas sind noch weitere Verbesserungen bei der CO2-Bilanz möglich.



„Trotz der höheren Anschaffungskosten für ein erdgasbetriebenes Abfallsammelfahrzeug amortisieren sich bei einer Komplett­umstellung von Diesel- auf Erdgasbetrieb unsere Mehrkosten durch die zu erzielende Einsparung bei den Kraftstoffkosten nach rund dreieinhalb Jahren“, so das Fazit von Dr. Heß.



Die Sicherheitsausrüstung der Stuttgarter NGT Fahrzeuge umfasst zahlreiche Systeme, die neue Maßstäbe bei der Vermeidung von Verkehrsunfällen setzen: Der Stabilitätsregel-Assistent, der Spurhalte-Assistent, der Notbrems-Assistent, das Bremssystem Active Brake Assist der neuesten Generation (ABA 3) sowie ein Regen-/Lichtsensor sind nur einige Beispiele. Darüber hinaus verfügt der Econic NGT über Scheibenbremsen rundum, eine Wegfahrsperre sowie eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.



Auf Wunsch kann der Econic NGT zusätzlich mit weiteren Sicherheitstechnologien und Assistenzsystemen ausgestattet werden, welche die Verkehrssicherheit verbessern. Dazu zählt der Abstandsregeltempomat zur Verhinderung von Auffahrunfällen ebenso wie der Sideguard Assist (Abbiege-Assistent).