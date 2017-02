IFAT mit neuer Hallenverteilung

Im Zuge der Erweiterung will die Messe die einzelnen Schwerpunkte neu platzieren. So soll der Wasser- und Abwasserbereich die westlichen Hallen sowie die Freigeländefläche nördlich der C-Hallen belegen; der Bereich Recycling und Kommunaltechnik wird die Hallen im Osten sowie das östlich angrenzende Freigelände F7 und F8 belegen. Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München, ist sich sicher, „dass wir durch diese klare, thematische Aufteilung die Besucherführung zielgenauer steuern können. Unsere Kunden werden so noch effektiver alle für sie wichtigen Unternehmen treffen können. Zudem haben wir nun auch wieder die Möglichkeit zu wachsen und können mehr Unternehmen die Chance geben, an der IFAT teilzunehmen.“

Auch die Nomenklatur der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft wurde überarbeitet und angepasst. Eine Gesamtübersicht über alle Schwerpunkte gibt es unter www.ifat.de/ausstellungsspektrum.