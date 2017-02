Lindner Recyclingtech ausgezeichnet

Lindner erhielt zum vierten Mal einen Award in der Kategorie „Most Innovative Technology for Alternative Fuels“. Hintergrund der diesjährigen Prämierung war die erfolgreiche Markteinführung des neuen Polaris-Einwellenzerkleinerers im vorigen Jahr. Das Unternehmen hat dieses System für die einstufige Aufbereitung von Ersatzbrennstoff (EBS) optimiert, speziell auf die hohen Anforderungen der Zement- und Kalkindustrie ausgelegt.

In der Kategorie „Alternative Fuels Supplier of the Year“ ging der Global CemFuels Award an das niederländische Unternehmen N+P International B.V., das einen Polaris Einwellenzerkleinerer und damit modernste Zerkleinerungstechnologie von Lindner zur Herstellung hochwertiger EBS einsetzt und diese Auszeichnung nach 2015 und 2016 zum dritten Mal erhielt. N+P setzt das neue System seit Ende 2016 ein und konnte damit seine Produktionskapazität auf eine Nenn-Schredderleistung von 20 Tonnen industrielle Abfälle pro Stunde erhöhen. Das Ergebnis ist ein SRF (Solid Recovered Fuel) mit einer Korngröße von 120 mm und hohem Energiegehalt, das anschließend in einem aufwändigen Verfahren zu Pellets weiterverarbeitet wird.