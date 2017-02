Terratec: Programm mit internationalen Höhepunkten

Mit einem Angebot an Präsentationen, Vorträgen namhafter Experten und Fachforen will die Terratec ihren neu justierten Fokus als Plattform für die Entsorgungs-, Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft. betonen.

Für den Besuch vieler Fachprogrammangebote müssen die Teilnehmer laut Veranstalter den Ausstellungsbereich nicht verlassen. Auf diese Weise soll der Dialog zwischen Ausstellern und Besuchern gesichert werden. Zusätzlich bündeln Verbände und Institutionen ihre Fachevents auf der Terratec , darunter die DGAW, die inwesD, die ITAD, die ISWA, der LVR und der VKU.

Eine internationale Note soll die Terratec durch die Beteiligung der ISWA – International Solid Waste Association – erhalten. Die Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltiges und professionelles Abfallmanagement weltweit zu entwickeln und zu fördern, präsentiert sich mit einem Messestand und bereichert zudem mit gleich drei Beiträgen das Fachprogramm der terratec. Unter dem Titel „Get to know the ISWA Young Professionals Group“ bringt die Organisation junge Fachkräfte aus aller Welt zusammen. Aber auch Berufsanfänger und gestandene Unternehmerpersönlichkeiten kommen miteinander ins Gespräch. In Form eines Speed-Datings vernetzen sich beim Forum „Greenhorn meets Oldtimer“ internationale Teilnehmer der ISWA. Unter der Leitung von Prof. Dr. Rüdiger Siechau, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtreinigung Hamburg, wägen Führungskräfte von Unternehmen sowie Vertreter von Hochschulen bei der Podiumsdiskussion „Wissenschaft trifft Wirtschaft“ Möglichkeiten zur Kooperation ab und formulieren Voraussetzungen für eine gewinnbringende Zusammenarbeit.

Seit Jahren ein fester Programmpunkt der Terratec sind die Green Ventures. Deutschlands größte internationale Kooperationsbörse für Umwelt- und Energietechnik wird von der IHK Potsdam mit Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 2017 wieder auf der terratec veranstaltet und zieht Teilnehmer aus aller Welt an. Die Börse findet bereits zum 20. Mal in Deutschland statt und brachte bisher über 4.900 Unternehmer aus mehr als 120 Staaten zu bilateralen Kontakten zusammen. Partnerland der diesjährigen Green Ventures ist Japan. Zusätzlich haben sich weitere internationale Delegationen aus verschiedenen Ländern angekündigt. Seminare zu Marktpotenzialen in Frankreich, Ungarn oder Afrika ergänzen das Programmangebot der Green Ventures.