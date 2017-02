Cat-Kettenlader 953K effizienter und leistungsfähiger

Vorheriger Artikel

Nach dreieinhalbjähriger Bau- und Inbetriebnahmephase ist Anfang des Jahres in der Müllverbrennungsanlage Peking-Nangong das erste Müllfeuer gezündet worden. Damit steht die Anlage kurz davor, in den regulären Betrieb überzugehen, was die Müllproblematik in der chinesischen Metropole reduzieren soll.