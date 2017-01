Neue Single-Stream-Sortierung für Dallas

Die Anlage soll eine der modernsten Müllsortieranlagen in den Vereinigten Staaten sein. In der neuen Müllsortieranlage wird eine Vielzahl von Hausmüll-Sortiertechnologien eingesetzt. Die Anlage soll bis zu 35 Tonnen Single-Stream-Material pro Stunde sortieren können.

Die Anlage soll das gesamte Single-Stream-Material aus der Stadt Dallas, Texas, und der Stadt University Park, Texas, annehmen. Das System wurde von Bollegraaf Recycling Solutions entwickelt, so dass Dallas des Zero-Waste-Ziel bis 2040 erreichen kann. Die Anlage hat in ihren ersten zwei Betriebswochen über 1.000 Tonnen Material verarbeitet und somit den erforderlichen Abnahmetest durch die Stadt Dallas vor dem 1. Januar 2017, dem Datum des Inkrafttretens des Vertrages, bestanden.

Die Anlage enthält Technologien von Bollegraaf Recycling Solutions. Eine Reihe von StarScreens-Sieben von Lubo trennen OCC, Glas, Fasern und Behälter. Zur Serie gehört das neueste Angebot von Lubo, dem nicht wickelnden ONP-Sieb. Es ist das breiteste Sieb in der Industrie mit 4,40 Metern und 440 Sternen. Die Sterne wickeln sich praktisch nicht, auch nicht nach stundenlangem Betrieb. Der Reinigungs- und Wartungsaufwand verringert sich auf weniger als 10% des Aufwands traditioneller Sternsiebe.

Insgesamt vier optische Sortierer Tomra Autosort 4 holen alle restlichen Fasern heraus und trennen das gesamte Plastik-Material. Ein Überbandmagnet und ein Wirbelstromtrenner sortieren Metall- und Aluminium-Dosen. Und ein Glasreinigungssystem (Walair) erzeugt vier Fraktionen von sauberem, verkaufbarem Glas. Das System wird von einer Ballenpresse HBC-120S von Bollegraaf abgeschlossen, das in der Lage ist, alles von der Anlage akzeptierte Material zu Ballen zu pressen.

Die neuen Ballenpressen sind nicht nur leiser und effizienter, sondern auch so entworfen, dass sie einem höchstmöglichen Sicherheitsstandard entsprechen und alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Andere Verbesserungen, die in die HBC-120S eingebaut wurden, sind der selbstlernende Kanaldruck, eine selbstregelnde Steuerung, die sich an das zu pressende Material im Kanal anpasst und das Gewicht des Ballens um 10 bis 20% erhöhen kann.

Das Einzelnadelsystem (5X1) lässt weniger Platz für die Anhäufung von Rückständen während des Knüpfprozesses und verringert auf diese Weise Stillstandszeiten und stellt damit eine wichtige Kosteneinsparung dar. Da das Nadelsystem vertikal ist, produziert die Ballenpresse von Bollegraaf stabile Ballen und weist ein geringeres Drahtbruchrisiko auf.