Kein Pfand auf Weinflaschen

Im Zusammenhang mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Verpackungsgesetz müsse vorhandenen Fehlentwicklungen entgegengewirkt und das Mehrwegsystem besser und attraktiver gemacht werden, so die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken.

„Absurde Regelungen, nämlich dass auf Saft, Dosen oder Smoothies kein Pfand, auf Cola aber wohl Pfand erhoben wird, sollten mit einer Reform abgelöst werden. Sinnvoll und nötig ist aber weiterhin – wie auch im Entwurf vorgesehen – dass Wein, Schaumwein und Schnaps von der Pfandpflicht ausgenommen bleiben. So haben wir das immer vertreten und dies steht nicht zur Debatte. Im Bundesrat werden wir in diesem Sinne Beschlüsse fassen“, so die Ministerin.

„Grundsätzlich wollen wir das Pfandsystem stärken und verbessern. Das erreicht man aber nur durch eine gute Umsetzbarkeit, sowohl für die Hersteller als auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagte Höfken.