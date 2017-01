EPRO nominiert Finalisten für Best Recycled Plastics Product Award

Auf der diesjährigen IdentiPlast in Wien werden die Gewinner des „Best Recycled Plastics Product Award 2017“ von der EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations) ermittelt und bekanntgegeben. Diese renommierte Auszeichnung ist Anerkennung für Innovation und Nachhaltigkeit von Produkten und Designs aus Europa und dem Vereinigten Königreich, die aus recyceltem Plastik bestehen. In der engeren Wahl in der Kategorie „Produkte“ sind Bewerbungen aus Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich. In der Kategorie „Design“ sind Beiträge aus Spanien und Irland nominiert.

Peter Sundt, Generalsekretär der EPRO erklärt: „Die Auszeichnung der EPRO für das beste Produkt aus recyceltem Kunststoff ist nicht nur eine Inspiration für die Teilnehmer des Wettbewerbs, sondern für alle in der Gesellschaft, die ihre kleinen zusätzlichen Anstrengungen unternehmen, um uns näher an die Kreislaufwirtschaft zu bringen. Wir alle werden dann Gewinner sein.“

In der engeren Wahl in der Kategorie „Produkte“ sind:

Counterplas Ltd. (www.counterplas.co.uk), Großbritannien, mit dem sogenannten Loft-Stilt (Loft-Pfeiler)

INCOPLAS sa/nv (www.incoplas.com), Belgien, mit einem Sortiment von Kunststoffflaschen aus HDPE-Verbindungen

Papier-Mettler KG (www.papier-mettler.com) aus Deutschland mit wiederverwendbaren „Tesco-Tüten fürs Leben“, hergestellt aus Lager-Kunststoffabfall der Supermarktkette

Roofeco System SL (www. roofecosystem.com), Spanien, mit einem von ihm entwickelten Baukastensystem für Kunststoff-Dachziegel

SP-Berner Plastic Group, S.L.U. (www.sp-berner.com), Spanien, mit der Venus Outdoor-Möbelserie

Zwei Beiträge sind in der Kategorie „Design“ in der engeren Wahl: