Sieben ist nicht gleich Sieben

Mit dem Blick auf qualitativ hochwertige Endprodukte gewinnt das Sieben immer mehr an Bedeutung. Dass „Sieben nicht gleich Sieben“ ist, will Komptech mit der neuen Multistar One zeigen.

Bei der Verarbeitung von fast allen Rohstoffen gewinnt das Sieben als letztes Glied in der Kette immer mehr an Bedeutung. Dies wird besonders deutlich bei der Aufbereitung von Sekundärrohstoffen und biogenen Reststoffen, die zum Beispiel als Biomasse, Komposte oder feste Gärreste wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Ob als hochwertiger Dünger oder als hochwertiger Brennstoff – die Produktanforderungen sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

Gerade bei den Sekundärrohstoffen spielt die Sortenreinheit des Inputs die entscheidende Rolle für die Qualität des Endprodukts: Hier gibt es insbesondere beim Bioabfall erhebliche Probleme durch die leider zunehmenden Anteile an Fremd- und Störstoffen, wie zum Beispiel Kunststofftüten, Metalle oder auch Steine. Das erschwert die Aufbereitung immens – umso wichtiger wird die effektive Siebtechnik.

Komptech bietet daher ein umfangreiches Programm an Stern- und Trommelsieben an. Die mobilen Sternsiebe der Multistar-Reihe sollen beim Absieben von Biomasse in einem Arbeitsgang bis zu drei Fraktionen erzielen können, mögliche Anhaftungen werden zugleich mit abgetrennt. Innerhalb von Sekunden kann zudem laut Hersteller vom Bedienpult aus die Körnung der Siebfraktionen verändert werden. Eine komfortable Bedienung, ein effizienter elektrischer Antrieb mit Energie vom Dieselgenerator oder direkt vom Stromnetz sowie zusätzliche Optionen wie Windsichter, Magnet oder Steinfalle seien weitere Kriterien, die die Komptech-Sternsiebtechnik auszeichnen.

Mit dem neuen Sternsieb Multistar One sollen sich Altholz und Biomasse noch effektiver aufbereiten lassen. Die Zerkleinerungsarbeit erledigt ein der Multistar One vorgeschalteter Crambo oder Terminator. Das Abtrennen einer definierten Nutzfraktion bei gleichzeitiger Rückführung der Überlängen in den Zerkleinerer ist dann die Aufgabe der One: Ausgerüstet mit einem Aufgabebunker zur exakten Materialübergabe auf das großdimensionierte Siebdeck, einem Abwurfband mit vier Metern Abgabehöhe und einem Rückführband mit 220 Grad Schwenkradius, meistert die neue One eine Durchsatzleistung von bis zu 200 Kubikmetern pro Stunde.

Mit dem kompakten Hakenliftrahmen und der flexiblen Aufstellung dank der variablen Förderbänder garantiert das neue Sternsieb laut Kopmtech in Kombination mit dem elektrischen Antrieb zudem höchste Wirtschaftlichkeit.

Die Multistar S3 passt ebenfalls in dieses neue Konzept der bewussten „Abrundung des Produktprogramms nach unten“: Das Hakenlift-mobile Drei-Fraktionen-Sternsieb baut sehr kompakt und eignet sich mit seinem großen Bunker von bis zu 3,5 Kubikmetern Volumen und der geringen Ladehöhe sehr gut für kleine bis mittlere Anlagen, die dennoch nicht auf die bewährte Komptech-Sternsiebtechnik verzichten wollen. Zahlreiche Optionen wie zum Beispiel Windsichtung am Mittelkorn, Umschaltung von drei auf zwei Fraktionen und vieles andere mehr gewährleisten auch in diesem Fall die unproblematische Berücksichtigung der jeweiligen Standort- und Kundenanforderungen.