Erste Shampoo-Flasche aus Strand-Plastik

In Zusammenarbeit mit Terracycle und Suez soll in diesem Sommer zunächst in Frankreich eine limitierte Auflage beim Einzelhändler Carrefour verkauft werden. „Wir glauben, dass die führende Shampoomarke auch die Einführung von Nachhaltigkeitsinnovationen leite sollte, und wir wissen, dass dadurch der gesamte Industriezweig ermutigt wird, dasselbe zu tun“, sagt Lisa Jennings, Vizepräsidentin Head & Schoulders und Haarpflege-Nachhaltigkeitsleiterin bei Proctor & Gamble. „Wir haben großes Glück, mit unseren großartigen Partnern Terracycle und Suez arbeiten zu können, um diese Vision zu realisieren.“

Zusätzlich hat das Unternehmen angekündigt, dass in Europa bis Ende 2018 über eine halbe Milliarde Flaschen pro Jahr bis zu 25 Prozent Recyclingplastik enthalten soll. Für das Projekt wird eine Materialzufuhr von 2.600 Tonnen Recyclingplastik pro Jahr benötigt – das entspricht dem Gewicht von 80 vollbeladenen Boing 747.