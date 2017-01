Strategische Partnerschaft zwischen Landbell und DHL

Als Gesellschafter der European Recycling Platform (ERP) greift Landbell auf langjähriges Know-how in Sachen Herstellerverantwortung und internationaler compliance für elektrische und elektronische Geräte, Batterien, PV-Module und Verpackungen zurück. Im Rahmen der Vereinbarung verkauft DHL seine Daten- und Rechts-Compliance-Services and Landbell. DHL steuert Kompetenz zu Supply-Chain- und Ressourcenmanagement bei.

„Supply-Chain- und Ressourcenmanagement können für Unternehmen äußerst komplex werden“, so Jan Patrick Schulz, Vorsitzender des Vorstands der Landbell-Gruppe. „Deshalb sind wir zuversichtlich, dass unsere neue Partnerschaft mit DHL für unsere Kunden einen großen Mehrwert bringt. Durch unsere gebündelten Kompetenzen senken wir die Markteintrittsbarrieren, indem wir unseren Kunden eine Komplettlösung aus einer Hand für all ihre Bedürfnisse in Bezug auf Umwelt-, Supply-Chain- und Compliance-Management bieten.“

„Unsere Partnerschaft mit der Landbell-Gruppe ist eine tolle neue Lösung für unsere Kunden, denn sie revolutioniert die Nutzung von Abfall- und Compliance-Dienstleistungen“, erklärt Paul Richardson, Managing Director, Specialist Services, DHL Supply Chain.