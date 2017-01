STEAG übernimmt MVA von Vattenfall

Rückwirkend zum 1, Januar 2016 hat STEAG die MVA Lauta in Sachsen von Vattenfall vollständig übernommen.

Bisher hielt STEAG 25,1 Prozent der Anteil an der MVA in Sachsen. Nach Unternehmensangaben sollen alle Mitarbeiter übernommen werden. Die Übernahme einer zweiten MVA, des Industriekraftwerks Rüdersdorf, ist für das zweite Quartal 2017 vorgesehen.

„STEAG ist Spezialist in der Erzeugung von Strom und Wärme auf Basis anspruchsvoller Brennstoffe und Technologien. Wir haben eine jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Kraftwerken, in der Optimierung und in der Entsorgung von Kraftwerksreststoffen“, erläutert Joachim Rumstadt, Vorsitzender der Geschäftsführung von STEAG.

Alle Aktivitäten im Müllverbrennungsmarkt will das Unternehmen künftig in dem neuen Tochterunternehmen STEAG Waste to Energy bündeln. Geschäftsführer sind Dr. Christian Hower-Knobloch und Susanne Pietsch.