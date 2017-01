bvse für 2017 verhalten optimistisch

„Das Jahr 2016 war weltweit geprägt von politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen, Krisen und Terror. Noch können wir nicht einschätzen, inwieweit Ereignisse wie Brexit, Präsidentenneuwahl in den USA und die anhaltende Flüchtlingsdebatte Einfluss auf die Entwicklungen der Welt- und Binnenmärkte in diesem Jahr nehmen werden“, so Reiling in einem Neujahrsanschreiben des Verbandes.

„Im Bereich der Gewerbe- und Industrieabfälle ist die konjunkturelle Abhängigkeit von der Gesamtwirtschaft sehr groß, deshalb kann es für die Unternehmen der Recycling- und Entsorgungsbranche nur heißen, weiterhin auf Sicht zu fahren. Fraglich ist auch, ob der eher schwache Euro tatsächlich den Export fördert und in welche Richtung die Preisentwicklung für Öl und andere Primärrohstoffe gehen wird. Nachfrage und Preise der Sekundärrohstoffe werden von der Entwicklung der konkurrierenden Primärrohstoffe stark beeinflusst. Deshalb müssen wir mit erheblichen Erlösschwankungen rechnen, die sich unmittelbar auf die Ertragslage unserer Unternehmen auswirken“, warnt der bvse-Präsident.

Allerdings weist Reiling auch auf die Chancen in einer Umbruchphase hin. „Schnelligkeit, Flexibilität, Innovationsbereitschaft und motivierte Mitarbeiter sind die herausragenden Stärken mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Sie bieten die besten Voraussetzungen dafür, sich auch weiterhin am Markt zu entwickeln und unternehmerisch tätig zu sein“, so Reiling.

„Auch innenpolitisch werden die Karten in diesem Wahljahr neu gemischt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Konstellationen durch die Neuwahlen des Bundespräsidenten, der Landtage im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und der Bundestagswahl im Herbst ändern und welche Richtung dies den noch zu verabschiedenden Gesetzen geben wird“, ergänzt Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock. „Die intensive gemeinsame Arbeit am Verpackungsgesetz, der Gewerbeabfallverordnung, der Mantelverordnung, der TA-Luft oder der Novelle der Bundesimmissionsschutzverordnung wird in jedem Fall weiter an oberster Stelle der Prioritätenliste der Verbandsarbeit des bvse stehen“, erklärte er.