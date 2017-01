PET to PET steigert Recyclingleistung

Das gute Ergebnis führt das Unternehmen vor allem auf die gute Sammelmoral der Österreicher zurück. „PET-Recycling spielt für die Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle und leistet einen großen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung des Wertstoffes PET. Wir freuen uns zudem über die ausgeprägte Sammelmoral und das Recycling-Bewusstsein der Österreicher. Unser Vorzeige-Betrieb wächst mit dem Recyclingbewusstsein der Konsumenten und dies ist für uns auch der Auftrag, weiterhin in Optimierungen der Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage zu investieren“, erklärt PET-to-PET-Geschäftsführer Christian Strasser.

Das Unternehmen will auch 2017 weiter in die Anlage investieren. So sollen die zu verarbeitenden Flaschen einer noch genaueren Prüfung und Vorreinigung unterzogen werden. Bei der Prüfung der Fertigprodukte soll modernste Sortiertechnik eingesetzt werden. Zudem will man die Silokapazitäten erweitern, um dem Trend zum losen Transport der Fertigware Rechnung zu tragen.