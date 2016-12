Umweltschutzinvestitionen 2014 auf Höchststand

Im Jahr 2014 investierten Unternehmen des produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in Deutschland 7,9 Milliarden Euro in Sachanlagen für den Umweltschutz, die der Verringerung, Vermeidung oder Beseitigung von Emissionen in die Umwelt dienen oder eine schonendere Nutzung der Ressourcen ermöglichen.