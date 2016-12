Entsorgung Punkt De erweitert Kundenportal

Zudem können hier bestehende Aufträge bearbeitet und angepasst werden und neue Bestellungen mit wenigen Klicks aufgegeben werden.

Die Seitengliederung im eingeloggten Bereich bietet ein übersichtliches „Dashboard“, in dem auf den ersten Blick alle Aufträge sowie offenen Rechnungen eingesehen werden können.

Innerhalb des neuen „Containerbereiches“ lassen sich gestellte und bestellte Container bearbeiten. So können hier Container mittels weniger Klicks getauscht werden oder die Stellzeit verlängert werden oder die Abholung eines Containers veranlasst werden.

Auch verfügt das Kundenportal über eine „Auftragsstatistik“, in der alle Aufträge in einem gewünschten Zeitraum dargestellt werden. In puncto Kundenservice bietet das Portal für jeden Kunden einen persönlichen Ansprechpartner mit direkten Kontaktmöglichkeiten.