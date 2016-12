bvse begrüßt Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes

„Wir begrüßen die Sektoruntersuchung. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen brauchen faire Wettbewerbsbedingungen und einen funktionierenden Markt. Wir stellen seit einiger Zeit starke Konzentrationsprozesse in der Recycling- und Entsorgungsbranche fest. Die Luft für fairen Wettbewerb wird immer dünner. Es gibt einerseits starke Kommunalisierungsbestrebungen und andererseits Konzerne, die mit einer gewaltigen Marktmacht ausgestattet sind. Das setzt den Mittelstand erheblich unter Druck, so dass ein fairer und innovativer Wettbewerb in der Entsorgungs- und Recyclingbranche teilweise gar nicht mehr stattfinden kann“, erklärte Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse.