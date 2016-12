Sauberes Ergebnis und gesteigerte Abfallmenge

Mit dem Upgrade des bestehenden Systems ist Ateliers Fouesnantais, Ecotri (AFE) zu einem frühen Zeitpunkt in der Lage, Folienabfälle auszusortieren, so dass die verarbeiteten Abfallmengen gesteigert werden können. Gemeinsam mit den Partnern Tomra für die optische Sortierung und Lubo Systems für die Siebtechnologie, konnte Bollegraaf eine moderne Anlage für 20 Tonnen/Std. liefern.

Um die Ziele zu erreichen, hat Bollegraaf Recycling Solutions die neuesten Technologien eingesetzt. Bollegraaf bündelte diese spezialisierten Sortiermaschinen in einer Anlage. Rezirkulationsschleifen leiten Reste zurück ins System, einschließlich des Abfalls ganz zum Schluss, was zu einer möglichst hohen Reinheit aller Wertstoffe führt. Um beispielsweise eine Reinheit von 95% zu erreichen, wurde die Anlage mit dem Lubo Elliptical ausgestattet, einer ballistischen Sortiermaschine. Der Materialstrom wird in drei Bereiche aufgeteilt: es trennt 3D-Abfälle wie Dosen, Flaschen oder Steine von den 2D-Abfällen wie Papier und Folie und sortiert kleine Teile je nach Siebgröße. Der Lubo Elliptical ist aufgrund seiner einstellbaren Sieboberfläche und der Art und Weise, mit der das Material geschüttelt wird, einzigartig. Das Ergebnis: eine effiziente Sortierung mit langer Lebensdauerund geringen Betriebskosten.

Plastikfolien wie Einkaufstüten und Verpackungen erschweren und verlangsamen den Sortiervorgang von Recyclingmaterialien. Der Bollegraaf Foliengrabber wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Der Bollegraaf Foliengrabber sortiert Folien und andere Recyclingmaterialien zu Beginn des Sortiervorgangs aus und entfernt über 70 Prozent aller Folien, die größer als A4 sind, aus dem Materialstrom. Die Maschine besteht aus einer rotierenden Trommel mit einstellbarem Motor und hervorstehenden Greifern, die das Material durchkämmen und die Folien greifen. Die Folie wird aus dem Strom heraus genommen, die Greifer ziehen sich zusammen und die Folie wird in einen Sammelbehälter geblasen.

Mit dem Upgrade wurde die Automatisierung des Systems auf ein höheres Niveau gesetzt; manuelle Sortierstationen wurden durch Kontrollstationen ersetzt, wo Picker Recyclingfehler aus der Automatiklinie aufsammeln. Dies senkt die Betriebskosten und steigert deutlich den Reinheitsgrad der Ausgabe. Dieser Aspekt war Ecotri besonders wichtig, da sie Abfall reduzieren und die Kosten für die Entsorgung senken wollten.