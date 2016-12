Eggersmann-Vorzerkleinerer für polnische MBA

Seit November dieses Jahres befindet sich der SE 450 – ein Vorzerkleinerer der zur Eggersmann Gruppe gehörenden Marke Forus – in einer Anlage zur mechanisch-biologischen Abfallaufbereitung in Marszów im Einsatz.

Die von Eggersmann realisierte MBA ist bereits seit Januar 2015 in Betrieb und wurde zu einem großen Teil mittels des eigenen Produktportfolios ausgestattet.

Die große Sortenvielfalt des in Marszów angelieferten Inputmaterials (Hausmüll, Grünabfall, Sperrmüll etc.) erfordert neben einer hohen Durchsatzleistung auch eine große Anwendungsflexibilität der eingesetzten Maschinen. Der seit der Inbetriebnahme laufende Ein-Wellen-Vorzerkleinerer – eine Wettbewerbsmaschine – konnte diesen Anforderungen in den letzten Monaten immer weniger gerecht werden. Besonders bei zu hoher Materialzufuhr oder der Zugabe von Grobstoffen war die Maschine schnell überlastet und reversierte. Zudem lockerten sich mehrmals die Gegenzähne und fielen heraus. Dies störte wiederum den Gesamtablauf innerhalb der MBA, sodass ein Austausch des Shredders schließlich unvermeidlich war.

Seit ein paar Wochen übernimmt nun der Forus Special Edition SE 450, ein langsam laufender Vorzerkleinerer mit zwei Wellen und einer elektrischen Antriebsleistung von 250 kW, die Zerkleinerung verschiedenster Stoffe – von Folienmix bis Sperrmüll. Die Durchsatzleistung des Shredders liegt dabei – abhängig vom Inputmaterial – bei bis zu 65 Tonnen pro Stunde.

Die Beladung der Maschine erfolgt je nach Material per Radlader (Grünabfall, Sperrmüll, Folienmix) oder per Förderband aus der Sortierkabine (Restmaterial). Ebenso flexibel gestaltet sich der Materialaustrag mittels reversierbarem Austragsband. So werden je nach Beschickung die zerkleinerten Grünabfälle direkt mittels Förderband in die Rotte, der vorzerkleinerte Folienmix in Richtung RDF-Produktion oder Sperrmüll direkt in die Verladestation geleitet.

„Seit dem Einbau des Forus Special Edition SE 450 läuft die Anlage nun viel besser. Wir haben hier in den letzten Jahren bereits mehrere Maschinen der Unternehmensgruppe Eggersmann verbaut – beispielsweise Backhus Kompostumsetzer, BRT Hartner Sacköffner, Eggersmann Fördertechnik und Siebtrommeln – weshalb wir auch fest mit diesem zufriedenstellenden Ergebnis gerechnet haben“, erklärt Jacek Połomka, Präsident des Verwaltungsrates ZZO Marszów. „Der Forus SE 450 ist ein hervorragender Allrounder, der sich unseren Erfordernissen zuverlässig anpasst.“

Seit März 2016 gehört Forus zur Eggersmann Gruppe und ergänzt deren Produktportfolio mit dem Know-How eines erfahrenen und innovativen Herstellers für Zerkleinerungsmaschinen. Der SE 450 ist das Produkt einer intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit von Eggersmann und FORUS, entwickelt und gebaut nach spezifischen Anforderungen.