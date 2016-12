Ertrag beim PET-Recycling deutlich steigern

Bühler unterstützt PET-Recycling-Unternehmen mit einer Zweimaschinenlösung, die die nach eigenen Angaben marktweit höchste Ausbeute an „bottle-to-bottle“-Flakes in Flaschenqualität bietet. Das Verfahren basiere auf zwei Technologien und umfasst neben einer Farbsortierung auch eine Sortierung nach chemischen Signaturen. So könnten zwischen unsichtbaren und farbgleichen Polymere unterschieden werden. Das Resultat seien qualitativ hochwertigere rPET-Flakes für die Flaschenherstellung bei gleichzeitig höherem Ertrag.

Dank der Partnerschaft von Bühler mit NRT können sich Unternehmen in der Kunststoffrecycling-Branche auf zwei Technologiepartner verlassen. Zusammen bieten sie eine Komplettlösung für das Sortieren von Kunststoffflaschen und PET-Flakes an, welche das Spezialwissen von NRT beim Sortieren von Flaschenmaterial mit dem Know-how von Bühler im Bereich der Sortierung von Flakes vereint.

Die PET-Recyclinglösung von Bühler unterstreicht auch die Nachhaltigkeitsstrategie des Schweizer Technologiekonzerns. Bernhard Gabauer, Entwicklungsleiter im Bereich Kunststoffe bei Bühler, sagt: „Die Nachhaltigkeit wird in der Verpackungsindustrie immer vordringlicher. Dank unserer neuen Sortiertechnologie können unsere Kunden mehr Kunststoff auf wirksamere Weise und in besserer Qualität wiederverwerten. Dies im Einklang mit dem ökologischen Ziel von Bühler, bis zum Jahr 2020 in allen Kernprozessen den Verbrauch von Energie, Wasser und anderen Ressourcen um 30% zu verringern.“

Als Folge dieses neuen Angebots wechselte die Firma STF – ein global tätiger Erstausrüster und führendes PET-Recyclingunternehmen – kürzlich zur neuen Prozesslösung von Bühler und konnte dadurch die Ausbeute von „bottle-to-bottle“ rPET-Flakes in Flaschenqualität um über 30% steigern. Josef Söllner, Geschäftsführer bei STF, ist von der neuen Technologie überzeugt: „Wir haben uns für Bühler Sortex entschieden, weil das Unternehmen die beste Sortiertechnologie für Flakes auf dem Markt anbietet. Wir haben andere Industrielösungen evaluiert und stellten dabei fest, dass die Technologie von Bühler die beste ist – erstklassige Maschinen kombiniert mit einem eindrücklichen Kundendienst“, erklärt er.