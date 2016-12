Gute Nachfrage nach Kupfer

Vor allem China war mit einer Nachfrageerhöhung von 7,5 Prozent ein wichtiger Treiber, wie die Deutsche Industriebank meldet. Auch im übrigen Asien und in Europa sei ein Zuwachs zu verzeichnen gewesen.

Die Kupferminenproduktion habe bis Ende August um fast 6 Prozent zugelegt, während die Raffinadeproduktion um 3,1 Prozent anstieg. Der Zuwachs beim weltweiten Verbrauch lag bei 4 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet die IKB einen Zuwachs von 2 Prozent.

Die Kupfervorräte an der LME hätten leicht nachgegeben. Auch an der SHFE seien Mengen abgebaut worden. Die Bestände der COMEX seien leicht angestiegen. Die weltweiten Vorräte würden derzeit für 7 Tage ausreichen. Durch die weiter anziehende Minienproduktion werde die Versorgungslage weiter verbessert. Allerdings habe es in den ersten acht Monaten des Jahres Produktionsunterbrechungen gegeben, zudem sei auch die Versorgung mit Altkupfer für das Recycling eher schwach.

Der Kupferpreis sei nach der US-Wahl angestiegen. Allerdings sei für 2017 mit einem Angebotsüberschuss zu rechnen, was den weiteren Preisanstieg begrenzen werde. Die IKB rechnet bis zum Ende des ersten Quartals 2017 mit einem Preis von 5.600 US-Dollar mit einer Bandbreite von 500 US-Dollar.