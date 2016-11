Neue Halle für alte Kunststofffenster

Der Rewindo-Logistikpartner Biotrans hat eine 2.100 Quadratmeter große Halle zur Vorkonfektionierung für das Recycling in Betrieb genommen.

„Seit unserem Einstieg im Rewindo-System vor drei Jahren konnten wir immer mehr Kunststofffenster sowie -rollladen und -türen für das Recycling sammeln. Auch für die Zukunft rechnen wir mit einem Wachstum des Inputs um mindestens 25 Prozent jährlich. Dem sollte auch die Vergrößerung der Demontagefläche Rechnung tragen. Von 300 auf nun 2.100 Quadratmeter haben wir diese deshalb versiebenfacht“, so Biotrans-Geschäftsführer Michael Müller.

Das 1991 gegründete Entsorgungsunternehmen mit seinen 60 Mitarbeitern plant weitere Investitionen. So ist in Kürze neben der Anschaffung neuer Sortierbagger und Abrollcontainer die turnusmäßige Modernisierung des eigenen Fuhrparks vorgesehen.

Geliefert wird das vorkonfektionierte Material dann an den Rewindo-Recyclingpartner VEKA Umwelttechnik in Hörselberg-Hainich, wo es in einer werkstofflich recycelt wird. Dort entsteht PVC-Mahlgut, das als Ausgangsmaterial für fast 100 Prozent sortenreines Granulat verwendet wird. Das Ergebnis dient als Rohstoff für die Herstellung von neuen Fenster- und Bauprofilen.