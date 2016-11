Nur noch Gewerbeabfälle im AHKW Neunkirchen

Dies hat zur Folge, dass weiterhin Gewerbeabfälle, jedoch keine saarländischen Haushaltsabfälle mehr in Neunkirchen verwertet werden dürfen. Diese Haushaltsabfälle werden künftig in der EVS-eigenen Abfallverwertungsanlage Velsen behandelt.

Axel Köhler, Kaufmännischer Geschäftsführer EEW Saarbrücken GmbH, erklärt dazu: „Die Kündigung des Betriebsführungsvertrages durch den EVS bedeutet für unsere privaten Kleinanlieferer, dass sie ihren Hausmüll und Sperrmüll ab dem 01.01.2017 nicht mehr zu uns bringen dürfen. Uns als privatem Betreiber des AHKW ist es nicht erlaubt, hier Ausnahmen zu machen. Die Bürgerinnen und Bürger können jedoch ihre Abfälle wie bisher beispielsweise an der EVS-Umladestation in Illingen oder an der Abfallverwertungsanlage des EVS in Velsen anliefern.“

Anders verhalte sich dies bei gewerblichen Abfällen, so Gerhard Hans, Werkleiter AHKW Neunkirchen: „Gewerbetreibende aus dem Saarland haben auch 2017 nach wie vor die Möglichkeit, ihre nicht andienungspflichtigen Gewerbeabfälle direkt im AHKW Neunkirchen einer Verwertung zuzuführen. Alternativ können diese Abfälle aber auch bei einem ortsnahen Entsorgungsunternehmen angeliefert werden.“ „Das AHKW Neunkirchen leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Entsorgungssicherheit des Saarlandes insbesondere bei den Gewerbeabfällen und bleibt so weiterhin zuverlässiger Partner seiner langjährigen Gewerbekunden“, so Köhler.