Sortiertechnik für Mexiko

Das Unternehmen Green Mind in Guadalajara (Mexiko) ist auf die Herstellung von PET-Flakes und Polypropylen-Granulat spezialisiert und setzt dabei auf die Multi-Sensorsortiersysteme von Sesotec.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Recycling-Industrie setzt Green Mind die neuesten Technologien am Markt ein und beliefert unter anderem Flaschenhersteller, Folienproduzenten sowie Hersteller von Fasern und Polyesterfäden. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und verfügt über eine Anlagenkapazität von 10.000 kg / Std und 72.000 Tonnen pro Jahr.

Die Sammlung der Kunststoffflaschen organisiert das mexikanische Unternehmen über ein eigenes nationales Netz an Sammelzentren. Die Kunststoffflaschen kommen zu Ballen gepresst bei Green Mind an, werden als erstes vereinzelt und im nächsten Schritt von den Labels befreit. Nach einer Vorwäsche, folgt die sortenreine Trennung der Kunststoffflaschen. An dieser Stelle im Recyclingprozess werden die Multi-Sensorsortiersyteme Varisort von Sesotec eingesetzt. Diese Systeme sind mit Sensoren zur Farb- und Formerkennung sowie mit Sensoren zur Unterscheidung nach Kunststoffarten ausgestattet.

Nach Zerkleinerung der sortierten PET-Flaschen folgen Wasch-, Trocken- sowie Siebprozesse. Danach werden die PET-Flakes einer Feinsortierung mit Hilfe der Sesotec Sortiersysteme vom Typ Flake Purifier unterzogen. Die Flake Purifier-Geräte trennen an dieser Stelle farbige Flakes, Metalle und Fremdkunststoffteile von den klaren PET-Flakes ab.

Der Kontakt zwischen Sesotec USA und Green Mind wurde über den in Mexiko ansässigen Vertriebspartner Innovateck hergestellt. Green Mind hat seit 2012 Sesotec-Sortiersysteme im Einsatz. Das mexikanische Unternehmen investierte zunächst in eine Flake-Aufbereitungslinie mit insgesamt vier Recycling-Sortiergeräten. Die Qualität der Endprodukte und die weiter steigenden Recyclingraten haben Green Mind im Jahr 2015 dazu veranlasst, eine weitere Sortierlinie aufzubauen und dabei weitere fünf Recycling-Sortiergeräte von Sesotec zu integrieren. Zusätzlich hat Green Mind sieben Sesotec-Metalldetektoren zum Maschinenschutz im Einsatz. Anlagenleiter Saúl Solaeche bestätigt: „Die Qualität der Sortierergebnisse überzeugt uns. Wir sind mit Wartung und Service der Sesotec-Geräte sehr zufrieden und werden Sesotec in jeder Hinsicht weiter empfehlen.“