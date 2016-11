Michael Schuy neuer Euric-Präsident

In der heutigen Mitgliederversammlung in Brüssel wählten ihn die Delegierten der nationalen Verbände einstimmig. Schuy löst den Franzosen Dominique Maguin ab, der das Präsidentenamt zwei Jahre innehatte und nicht mehr kandidierte.

Schuy ist seit vielen Jahren Präsidiumsmitglied in der BDSV und hat sich dort vor allem europäischen Belangen gewidmet. Die BDSV hatte ihn für das Ehrenamt in der EuRIC nominiert. VDM und bvse unterstützten die Kandidatur. Der 60-jährige Schuy ist mittelständischer Recyclingunternehmer in Limburg/Lahn.

In seiner kurzen Antrittsrede umriss Schuy seine Leitsätze für die zweijährige Amtszeit: Der überbordenden Bürokratie in der Recyclingwirtschaft müsse Einhalt geboten werden. Außerdem müsse die Recyclingwirtschaft konsequent dagegen kämpfen, dass sich die Kommunalbetriebe immer weiterer Recyclingströme bemächtigen.

Unterstützt wird Schuy von zwei Vizepräsidenten, der Spanierin Alicia Garcia-Franco und dem Franzosen Jean-Philippe Carpentier.