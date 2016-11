Regionale Gebrauchtbörse zur Woche der Abfallvermeidung

Unter www.tauschprofis.de sollen alle Bürger der Region Kreis Segeberg ab sofort Anzeigen mit Fotos in den Rubriken Tauschen und Verkaufen bis 25 Euro einstellen oder Gebrauchtes suchen können. „Warum sollte ein sperriger Kinderwagen aufwendig verpackt und per Post nach München geschickt werden, wenn er zwei Orte weiter benötigt wird?“, haben sich die Initiatorinnen Julia Büttner vom Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg (WZV) und Bettina Kramer vom Martin-Meiners-Förderverein gefragt und die kostenlose Internetplattform ohne Standgebühren, ohne Werbung und ohne kommerzielle Absichten ins Leben gerufen.

Die Rubrik Termine bietet Platz für Ankündigungen von Flohmärkten, Kleider- und Kinderspielzeugbörsen bis hin zu Garagenflohmärkten. Unter der Rubrik Termine kann über „Tauschprofis“ ein größeres Publikum von Anbietern und Nachfragern erreicht werden.

Nicht vergessen wurden kleine Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die reparieren oder ausleihen. Sie können bei „Tauschprofis“ ihre abfallvermeidenden Dienstleistungen anbieten. Freigeschaltet wird „Tauschprofis“am 19. November zur Europäischen Woche der Abfallvermeidung offiziell. „Wir wünschen uns, dass ab sofort viele Inserate aufgegeben werden, damit die regionale Abfallvermeidung richtig in Schwung kommt. Ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in der Region – von Nachbar zu Nachbar“ so Kramer und Büttner.