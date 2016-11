Kabinett beschließt Klimaschutzplan 2050

Laut BMUB ist es das erste Regierungsdokument, das den Weg in ein weitgehend treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050 aufzeigt. Der Plan enthalte erstmals Klimaziele für einzelne Wirtschaftszweige und gebe so eine konkrete Orientierung für stra-tegische Entscheidungen in den nächsten Jahren.