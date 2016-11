Neue PPP-Gesellschaft für Spermüll in Osnabrück

Grundsätzlich werde die jahrelange Zusammenarbeit mit der OAG also fortgesetzt, denn auch in den vergangenen Jahren sortierte und vermarktete das Unternehmen die Sperrabfälle aus der Region. Mit der Firmengründung der AWIGO RECYCLING sitze fortan aber auch die AWIGO mit im Boot. „Wir freuen uns auf die engere Zusammenarbeit mit einem langjährigen privaten Kooperationspartner und sind sicher, dass wir auch unser Knowhow gewinnbringend in die Gesellschaft einbringen können“, erklärt AWIGO-Geschäftsführer Christian Niehaves.

Mit der gemeinsamen Gesellschaft könne sein Unternehmen zukünftig die Dienstleistungsqualität und die Kostenentwicklung mitgestalten. Außerdem werde es der AWIGO über die neue Recyclinggesellschaft möglich, flexibler am Verwertungsmarkt zu agieren und Synergieeffekte für andere Geschäftsfelder zu nutzen, so Niehaves weiter.

In der neuen AWIGO RECYCLING GmbH hält die AWIGO als 100-prozentiges Tochterunternehmen des Landkreises Osnabrück 51 Prozent der Anteile, während die OGA die übrigen 49 Prozent übernimmt.