Wenn sich Marktschwankungen auf die Stimmung auswirken

Auf dem Herbstkongress des BIR in Amsterdam gab Alexandra Weibel-Natan von Manco einen nicht besonders optimistischen Marktüberblick für die NE-Metalle.

In ihrem Marktbericht nannte Alexandra Weibel-Natan, Manco, verschiedene Gründe, warum es der Wirtschaft im Allgemeinen und den NE-Metall-Händlern und -Recyclern derzeit nicht besonders gut gehe. So würde die Weltwirtschaft nur sehr langsam wachsen. Und auch China als wichtiger Motor für die Branche habe das niedrigste Wirtschaftswachstum seit der Finanzkrise 2008. Auch in Europa sei das Wachstum gering und die Arbeitslosigkeit relativ hoch, lediglich Deutschland mache hier eine Ausnahme. Hinzu kämen noch besondere Faktoren wie die Ungewissheit nach dem Brexit oder der Bankrott von Hanjin Shipping. Auch die hohe Fluktuation bei den Wechselkursen mache der Branche zu schaffen.

Andere Faktoren, die den Markt beeinflussten, seien etwa die Bestrebungen der Chinesischen Regierung, den Markt für die Pre-shipment Inspektionen für den Wettbewerb zu öffnen, was zu Kostenreduktionen führen könne. Auf der anderen Seite seien die Marktbedingungen weltweit „herausfordernd“, zudem komme es in letzter Zeit wieder verstärkt zu Verzögerungen bei Zahlungen.