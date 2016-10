„Vereinte Nationen des Recyclings“ als Stimme der Branche

Auf der BIR-Konferenz in Amsterdam tagte zum ersten Mal das World Council for Recycling Associations.

Da die Erfolge der Recyclingwirtschaft nicht genug hervorgehoben werden, soll das World Council die gesamte Industrie zusammenbringen und mit einer Stimme sprechen, so BIR-Präsident Ranjit Baxi. Zwar sei das BIR sehr stark in Europa, es gehe aber darum, auch andere Regionen zu integrieren. Man wolle gemeinsam den freien und fairen Handel fördern und bürokratische Hindernisse abbauen., so Baxi weiter. Zugleich soll eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben werden, von der sowohl die entwickelten Nationen als auch die Schwellen- und Entwicklungsländer profitieren sollen. Zudem soll das World Council als Forum für den Austausch innerhalb der Branche dienen und nach außen die Interessen seiner Mitglieder vertreten.

Ein wichtiges Projekt, das Baxi mit den „Vereinten Nationen des Recyclings“ verfolgen will, ist der Welt-Recyclingtag. Damit will Baxi ein größeres Bewußtsein für das Recycling schaffen und damit das Recycling mit all seinen Vorteilen weiter stärken. Er räumte allerdings ein, dass der organisatorische Aufwand deutlich größer sei als ursprünglich gedacht, so dass der Weltrecyclingtat wohl erstmals 2018 stattfinden wird.