Klärschlammverwertung für Kolumbien

400 Tonnen entwässerter Klärschlamm fallen täglich in Bello an. Davon produziert die Kläranlage selbst circa 310 Tonnen, weitere 90 Tonnen stammen aus einer zweiten Kläranlage San Fernando, die sich in der Innenstadt Medellins befindet. Die Schlämme aus San Fernando werden per LKW nach Bello gebracht. Entsprechende Transport-, Annahme- und Lagereinrichtungen werden vorgesehen.

Für den Betreiber der Anlage, Empresas Publicas de Medellin (EPM), stand eine nachhaltige und wirtschaftliche Entsorgung des entstehenden Klärschlammes im Fokus. Folgend wurden verschiedenste technologische Konzepte analysiert und unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen geprüft. Das schlussendlich gewählte Konzept sieht die Kombination einer Kraftwärmekopplung mit einer kombinierten Klärschlammtrocknung vor.

Huber SE beteiligte sich als Konsortialführer gemeinsam mit einer renommierten kolumbianischen Anlagenbaufirma an der Ausschreibung für das Projekt zur schlüsselfertigen Errichtung mit Engineering, Bau und Betrieb der Anlage.

Der Auftragswert für die Gesamtleistung beträgt über 50 Mio US Dollar. Die Bauzeit beträgt lediglich 22 Monate. Das Konsortium wird die Anlage für einen definierten Zeitraum anschließend auch betreiben.

Zum Betrieb dieser Kläranlage erzeugen vom Konsortium gelieferte lastabhängig gesteuerte Gasturbinen Strom. Die dabei anfallende Abwärme wird nun gleichzeitig zur Klärschlammtrocknung in der Huber-Bandtrocknungsanlage verwendet. Überschüssige elektrische Energie wird an das öffentliche Stromversorgungsnetz abgegeben. Die Anlage soll im Juli 2018 in Betrieb genommen werden.