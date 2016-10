Schwere Kunststoffbrocken leicht zerkleinern

Bemi Extrudieren von Granulat, Rohren, Profilen und Folien entstehen beim Anfahren, bei Prozessunterbrechung oder dem Prozessende sogenannte Anfahrfladen. Extrudierte Materialien wie LDPE, HDPE, PP, PC, ABS, PA, PET oder alle anderen Arten zur Extrusion verwendeter Kunststoffe werden in der Regel in Wannen gesammelt. Dabei kommen erhebliche Mengen zusammen, die dann in Form großer Fladen oder durch die Wanne geformter Brocken vorliegen. Spezifisch für dieses Material sind die großen Abmessungen und das hohe Gewicht. Zu einem Granulat zerkleinert können sie dem Produktionsprozess direkt wieder zugeführt werden und tragen so dazu bei, Ressourcen und Kosten zu sparen. Für diesen Anwendungszweck hat Pallmann die neue Baureihe der Heavy-Duty Granulatoren, Typ PS-I entwickelt.

Die Baugröße PS-I 8-12 ist in der Lage, Anfahrbrocken und Fladen bis zu einer Größe von 1000 x 800 x 800 mm und einem Gewicht bis 300 kg in einem Arbeitsgang zu einem wiederverwendbaren Granulat aufzubereiten. Größere Brocken verarbeitet die Baugröße PS-I 12-12.

Der massive HC „Heavy Cut“- Rotor soll mit seiner optimierten Messeranordnung die

Zerkleinerung von Anfahrbrocken bzw. –fladen aus allen schwer zu zerkleinernden Kunststoffen ermöglichen. Je nach Aufgabematerial und Anforderung können die Rotormesser, die Deckplatten und das Maschinengehäuse optional aus speziell verschleißfestem Werkstoff geordert werden. Ebenso sind die Siebe, welche die Granulatgröße bestimmen, aus hochverschleißfestem Material beziehbar. Die Beschickung der Anfahrbrocken in den Granulator erfolgt direkt von oben mit einem Förderband in den Aufgabeschacht. Das robuste Schweißgehäuse kann für den Messer- und Verschleißteilwechsel hydraulisch geöffnet werden. Alle Rotormesser werden außerhalb der Maschine eingestellt. Der 200-kW-Hauptantriebsmotor ermöglicht, je nach Aufgabematerial und Sieblochung, Durchsatzmengen bis 2000 kg/h.