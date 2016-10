Tegos-Kundentag im Zeichen der digitalen Transformation

Bereits zum 5. Mal fand am 29.09.2016 der Tegos-Kundentag statt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung im Dortmunder Lensing-Carrée Conference Center (LCC) unter dem Motto „Digitale Transformation“. „Wir beobachten einen fortlaufenden Veränderungsprozess in der Nutzung digitaler Technologien“, so Tegos-Geschäftsführer Andreas Kullmann. „Die Chance unserer Kunden hierbei: mit unserer Unterstützung schaffen sie einen Mehrwert für ihre eigenen Kunden.“

Ralf Linnemann, Managing Director Sales & Partnermanagement, ergänzt: „Tegos ist mit seinen Lösungen enwis) und comotor auf dem besten Weg in die digitale Zukunft. Ob mobile Waageanbindung, Apps für Disposition und Handel oder Webportale, die die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden erleichtern – unsere Lösungen werden auch weiterhin die Arbeit unserer Kunden komfortabler und schneller machen.“