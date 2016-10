Griechische Gemeinden erkunden Chanias Abfallmanagement

Zehn Vertreter der griechischen Gemeinden Lesbos, Samos, Chios, Syros und Hersonissos nahmen im Oktober an einem Vorführtag in der Sortieranlage für Siedlungsabfall (MSW), DEDISA, in Chania auf Kreta, Griechenland, teil.