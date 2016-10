Forschungsprojekt RUN geht in operative Phase

Im Rahmen des ECO-Innovation Project „RUN”: ReUse Notebook – Collection, Refurbishment and Distribution System können ab sofort Letztbesitzer Ihre nicht mehr benötigten Notebooks zur Aufarbeitung einsenden. Die Aufarbeitung der Geräte soll durch einen gemeinnützigen Betrieb erfolgen und so die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland ermöglichen. Geräte, die wegen ihrer Ausstattung nicht mehr verkäuflich sind, werden entweder für wohltätige Zwecken zur Verfügung gestellt oder dem Materialrecycling zugeführt.

Die Einsendung von Geräten kann über die Webadresse https://return.reuse-notebook.com/ erfolgen und ist kostenlos. Zusätzlich können in Berlin und Wien Notebooks an Sammelpunkten abgegeben werden, die auf der Webseite veröffentlicht sind: http://run-project.eu