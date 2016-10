Candi Plastic Recycling: Dritte Anlage von Starlinger

Nach der ersten Kunststoffrecyclinganlage 2014 hat Starlinger recycling technology letztes Jahr die zweite Anlage für CANDI Plastic Recycling in Sollenau, Niederösterreich installiert und lieferte jetzt eine weitere Anlage an die Tochterfirma CALEX in Rumänien, die im Juli 2016 in Betrieb ging.