Recobal verbessert Recycling in der Slowakei

Das seit dem 1. Juli 2016 am Markt tätige Sammel- und Verwertungssystem RECobal habe bereits in den ersten drei Monaten für erhebliche Verbesserungen der Recyclingprozesse in seinen Gemeinden gesorgt. So konnte die zurückgenommene Menge im Vergleich zum bisherigen System mehr als verdoppelt werden.