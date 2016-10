bvse: Lösungspaket für Entsorungsnotstand

Der Entsorgungsengpass bei HBCD-behandeltem Styropor spitze sich in Deutschland immer weiter zu, wie der bvse meldet. Angesichts dieser bestehenden Situation hat sich bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock erneut direkt an die Ministerinnen und Minister der Umwelt- und Wirtschaftsministerien der Bundesländer gewandt.

In dem Schreiben plädiert der bvse dafür, die vorgenommenen Änderungen der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) rückgängig zu machen. Dieser Vorschlag entspricht dem Regierungsentwurf zur Novellierung der Abfallverzeichnisverordnung, in dem derartige Abfälle als nicht gefährlich eingestuft sind. Damit schließt sich der bvse der Auffassung des Bundesumweltministeriums und der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger an, welche sich ebenfalls dafür aussprechen, zur bisherigen Entsorgungspraxis zurückzukehren.

Alternativ verweist der bvse auf die Möglichkeit, eine Änderung über den Paragraphen 3 Absatz 3 der AVV zu erreichen. Auf dessen Grundlage kann in einer Einzelfallentscheidung (bezogen auf den spezifischen Abfall) von einer Regeleinstufung als gefährlicher Abfall abgesehen werden, wenn keines der Gefährlichkeitsmerkmale aus Anhang 3 der Abfallrahmenrichtlinie zutrifft. Dies ist nach einschlägiger Diskussion mit dem UBA bei den HBCD-Dämmstoffen der Fall.

In dem Schreiben fordert Rehbock die zuständigen Ministerien dringend auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Länder eine Entschließung zur entsprechenden Änderung der Abfallverzeichnisverordnung in den Bundesrat einbringen. Die Bundesregierung dürfte unseren Informationen zufolge einem entsprechenden Antrag zustimmen. Alternativ könnte die vorgenannte Einzelfallentscheidung nach § 3 Abs. 3 der AVV allgemeinverbindlich und länderübergreifend herbeigeführt werden.

Um zeitnah den entstandenen Engpass zu entzerren, schlägt der bvse darüber hinaus den Ländern folgende vier Maßnahmen vor: