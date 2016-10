Abfallerfassung für neues Stadtzentrum in Helsinki

YIT Construction Ltd. wählte Marimatic, um ein Metrotaifun-Solid Waste-Sammelsystem für die Sammlung und den Transport von Abfällen in Tripla zu bauen.

Tripla ist ein gigantisches Bauprojekt: insgesamt drei Blöcke, in denen Büros, ein Einkaufszentrum, Wohnungen, Hotels, kulturelle Einrichtungen, ein Teminal für öffentliche Verkehrsmittel und Parkmöglichkeiten entstehen.

Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz waren die Ausgangspunkte bei der Gestaltung des neuen Stadtzentrums Tripla. Der Abfall-Verkehr wird automatisch durch das feste Abfallsammelsystem abgewickelt. Das System verbessert die Sortierung von Abfällen und reduziert den Bedarf an Abfallräumen und Abfallbehältern. Auch Hygiene- und Geruchsprobleme werden reduziert, wenn der Abfall mit einem starken Vakuumluftstrom durch ein geschlossenes Rohr zentral zur Abfalltransferstation befördert wird.

Marimatic ist verantwortlich für die Planung und den Bau des festen Abfallsammelsystems, sowie für den Service und die Wartung nach der Inbetriebnahme. Das System wird auch dem Wohnbereich Ratapihakorttelit und den

Turmbereichen Tornialueet dienen, die neben Tripla gebaut werden.

Metrotaifun wird bereits in den expandierenden Bereichen Tampere, Vantaa und Espoo in Finnland, sowie in Vällingby Parkstad in Schweden eingesetzt. MetroTaifun-Projekte sind ebenfalls im Gange in Helsinki, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und China, sowie in Saudi-Arabien, wo MariMatic das größte weltweite Vakuum-Fördersystem baut. Ein System zum Sammeln von Wäsche – zusätzlich zu Müll – wird im Malmi Hospital, Finnland, umgesetzt.

Marimatic liefert Vakuumförderanlagen auch für den Transport von Lebensmittelabfällen in der Lebensmittelindustrie und in Küchen.