VDM: Geschäftsklima kühlt noch weiter ab

Zu Beginn des dritten Quartals hatten sich die Geschäfte noch mehrheitlich positiv entwickelt. Noch immer pessimistisch bewerten die Unternehmen auch ihre konjunkturellen Perspektiven. Dies ist Ergebnis einer aktuellen Umfrage des VDM.

Während Stimmungsindizes, wie der ifo-Geschäftsklimaindex, kürzlich aufwerteten, hält der Abwärtstrend des VDM-Geschäftsklimaindex an. Der Index setzt sich aus zwei Teilindizes zusammen: der Geschäftslage der Unternehmen sowie deren Erwartungen. Beide Teilindizes haben an Wert verloren.

„Die schlechte Stimmung unserer Branche hat zwei Hauptursachen: Erstens belastet die weiterhin hohe politische Unsicherheit die Einschätzung der Perspektiven. Treibstoff dieser Unsicherheit bleibt die angespannte politische Situation in Europa, mit Brexit, Terrorgefahren und zunehmendem Rechtspopulismus. Es wäre schädlich für die deutsche Exportwirtschaft und damit für den Wohlstand unseres Landes, wenn dies zu mehr Marktabschottung und Protektionismus führen würde. Immer stärker bemerkbar macht sich zudem die Unsicherheit über die Auswirkungen der Konjunkturschwäche in China und die Russlandsanktionen. Die Entwicklung beider Märkte hat merklichen Einfluss auf die Perspektiven unserer Branche.“, so VDM-Präsident Thomas Reuther in Berlin.

Laut Reuther „werden diese Unsicherheiten sicherlich noch eine Weile anhalten. Deswegen geht die Branche davon aus, dass sich eine Verbesserung der Marktsituation auch in naher Zukunft nicht zeigen wird.“